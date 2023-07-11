ФСБ задержала уроженца Пермского края за оказание финансовой помощи ВСУ
Силовики задержали за госизмену уроженца Пермского края, оказывавшего финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в Центре общественных связей ФСБ России.
В результате расследования сотрудники ФСБ установили, что работник одного из российских коммерческих банков провел безналичный денежный перевод на счет кредитно- финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров и иной техники, что расценивается как ущерб безопасности России.
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