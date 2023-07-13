Бабушка погибшего от голода в Мариуполе молодого человека рассказала о трагедии

Галина Павлихина, бабушка молодого человека с ДЦП, умершего в Мариуполе от голода после того, как его родителей застрелил украинский боевик, рассказала, как узнала о смерти семьи.

Ранее украинский националист признался, что весной 2022 года расстрелял безоружную супружескую пару в центре Мариуполя. Муж с женой ехали на мопеде. Испугавшись выстрелов, мужчина с женщиной тронулись без команды боевика. После выяснилось, что у супругов был сын, тело которого нашли дома. Предположительно, он умер от голода.

Галина Павлихина рассказала, что о смерти дочери и ее мужа она узнала от соседей. Они связались через интернет.

«Когда мы утром подъехали, там уже все забрано было: и паспорта, и мопед. Кто-то обворовал их уже», — вспоминает пенсионерка.

Мужчина работал фельдшером скорой помощи. Погибших опознал один из пациентов. Супругов похоронили коллеги-врачи.

Сына пары стали искать, когда в соседний дом вернулись хозяева. Юноша был немым, передвигаться не мог. Его нашли мертвым на кровати.

«Он не мог кричать, в окна стучать. Не мог залезть никуда», — объяснила бабушка.

Националисты убили двух детей Галины Павлихиной. Дочь застрелил боевик, а сын героически погиб под Херсоном.

8 июля стало известно, что ребенок расстрелянной супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП. Его бабушка пришла к выводу о том, что молодой человек умер голодной смертью, так как в квартире валялись сырые овощи со следами зубов.