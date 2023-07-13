Пожар в селе Свердловской области локализовали на площади 4,1 тыс. кв. м

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области уничтожил 41 дом. Спасатели локализовали огонь на площади 4,1 тыс. кв. м. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар удалось локализовать в 7:24 утра (05:24 по мск). В МЧС сообщили, что принимают все необходимые действия для скорейшей ликвидации горения. Информации о пострадавших нет.

На месте сейчас работают 147 человек и 31 единица техники. Помимо этого, планируют использовать авиацию.

«Планируется задействовать и авиацию — вертолеты Ми-8 МЧС России и Министерства обороны», — рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что наготове находится самолет-амфибия Бе-200ЧС. Он прибыл в Екатеринбург ночью 13 июля.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в селе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.