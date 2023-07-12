Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Глава Свердловской области пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома

Губернатор Куйвашев: Пострадавшие при пожаре в селе Шайдуриха дома будут восстанавливать
0
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшие при пожаре в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области дома будут восстанавливать, сообщил 12 июля Telegram-канал «E1.RU» со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева.

Также в сообщении сказано, что сгорело 39 домов, в которых проживали около 35 человек.

Пожар вспыхнул в лесу ранее в этот день, после чего перекинулся на дома в селе. В 18:44 МЧС России сообщало, что пострадали шесть строений, в 20:09 — 27 домов. Быстрому распространению огня поспособствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с.

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

Организована эвакуация местных жителей, группировка пожарных увеличена практически до 140 человек и 46 единиц техники, к тушению привлечен вертолет МЧС РФ.

В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023