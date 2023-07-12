Глава Свердловской области пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома

Пострадавшие при пожаре в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области дома будут восстанавливать, сообщил 12 июля Telegram-канал «E1.RU» со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева.

Также в сообщении сказано, что сгорело 39 домов, в которых проживали около 35 человек.

Пожар вспыхнул в лесу ранее в этот день, после чего перекинулся на дома в селе. В 18:44 МЧС России сообщало, что пострадали шесть строений, в 20:09 — 27 домов. Быстрому распространению огня поспособствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с.

Организована эвакуация местных жителей, группировка пожарных увеличена практически до 140 человек и 46 единиц техники, к тушению привлечен вертолет МЧС РФ.

В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.