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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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На вулкане Эбеко Большой Курильской гряды специалисты зафиксировали выброс пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«Произошел пепловый выброс на высоту до 3 км», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным МЧС, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана. В близлежащем к вулкану городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, нет запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности.

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Ранее, 11 июля, вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Шлейф пепла распространился в восточном направлении на расстояние свыше 5 км.

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