Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Пепловый выброс высотой 3,5 км зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.



Уточняется, что шлейф пепла распространился в восточном направлении на расстояние свыше 5 км.



В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Также в ведомстве уточнили, что угрозы для населения нет.



Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий, что геологическое образование проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Накануне сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2 км. Его шлейф распространился на расстоянии свыше 5 км в северном направлении. Однако, как отметили в МЧС, угрозы для населения нет.