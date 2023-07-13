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В «Ростехе» создали комплекс для дистанционного управления танками и БМП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ученые «Ростеха» разработали программно-аппаратный комплекс «Прометей», который превращает любые боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР) и танки в дистанционно управляемую роботизированную машину. Об этом 13 июля рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

По его словам, реализованный проект роботизированной БМП с боевым модулем «Синица» уже показал эффективность управления техники дистанционно. Ее разработал ВНИИ «Сигнал», который входит в группу «Ростех».

«Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс «Прометей». С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную», — подчеркнул Оздоев в беседе с ТАСС.

Он добавил, что управлять машинами можно с помощью пульта, несмотря на это, штатные места членов экипажа остаются. Причем комплекс поможет машине в автономном режиме определять лучший маршрут и обрабатывать данные благодаря техническому зрению.

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10 июля стало известно, что «Ростех» вдвое увеличил производство истребителей Су-30, Су-34, Су-35, которые нужны для проведения специальной военной операции. Эти самолеты эффективны на линии соприкосновения и значительно способствуют выполнению спецоперации. Компания готова продолжать наращивать объемы производства необходимого вооружения для СВО.

Ранее, 6 июля, первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, произведенный ПАО «Туполев» (входит в «Ростех»), приступил к проведению госиспытаний. Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

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