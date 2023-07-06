«Ростех» сообщил о проведении госиспытаний стратегического ракетоносца Ту-160М

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к проведению госиспытаний, сообщила пресс-служба «Ростеха» 6 июля.

Уточняется, что воздушное судно было разработано ПАО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации. Испытания же будут выполняться «экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика».

«Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения», — указано в сообщении.

Как уточняет «Газета.Ru», создание ракетоносца происходило в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации.

Ранее, 23 июня, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» Вадим Бадеха заявил о начале работы над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26. Он подчеркнул, что у двигателя будет ряд преимуществ перед аналогами, в частности цифровая система автоматического управления.