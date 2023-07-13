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Новая «Миссия невыполнима» попала в Сеть за день до мировой премьеры

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Фото: Paramount Pictures
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Голливудский блокбастер вышел в широкий прокат 12 июля, но 11-го числа в Сети появилась пиратская экранная версия шпионского боевика. Утечка подпортила премьеру фильма, который неоднократно переносился из-за пандемии и скандалов.

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Лента вошла в тройку самых дорогих релизов этого года, разместившись на третьей строчке: $290 млн без учета маркетинга. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1» уступила только новому «Индиане Джонсу» ($295 млн) и «Форсажу 10» ($340 млн).

Рейтинг долгожданного релиза на Rotten Tomatoes составил 97% у критиков (221 положительный отзыв на 6 негативных) и 94% у рядовой аудитории. Это лучший результат за всю историю серии. Рецензенты ведущих изданий отметили актерскую игру Тома Круза, обилие юмора, но пожаловались на слегка затянутый хронометраж (2 часа 43 минуты) и указали на вопросы к отдельным сюжетным элементам. Но от недостатков зрителей отвлекает размах происходящего на экране и умопомрачительные трюки.

«Известия» посмотрели новинку и выяснили, что «Смертельная расплата» уступила по зрелищности рекламной кампании фильма. В ее рамках Том Круз без страховки прыгал на мотоцикле с обрыва, обращался к фанатам, сидя на корпусе летящего самолета, а также примерил на себя роль кабана Пумбы в популярном мюзикле по «Королю Льву».

10 октября «Смертельная расплата» появится в цифре на платформах Amazon Prime Video и Vudu. Как следует из названия, «Смертельная расплата» будет разделена на две части, и выход второй запланирован в июне 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Миссия неистребима: седьмая часть франшизы попала в Сеть до премьеры

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