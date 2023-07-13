Миссия неистребима: седьмая часть франшизы попала в Сеть до премьеры

Съемки шпионского боевика «Миссия невыполнима 7» заняли полтора года и стоили почти $300 млн. Релиз переносили четыре раза из-за пандемии и сцены со взрывом моста. В рамках промокампании главная звезда франшизы Том Круз сидел на корпусе летящего самолета, прыгал со скалы на мотоцикле и переодевался в поющего кабана для телешоу по «Королю Льву». Один из самых дорогих фильмов этого года в итоге слили в Сеть прямо накануне мировой премьеры. «Известия» посмотрели новинку и пришли к выводу, что реклама была ярче результата.

Миссия длинною в три года

Мировая премьера боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» состоялась 12 июля после неоднократных переносов. Но еще накануне днем в Сети опубликовали экранную пиратскую версию на английском языке. Качество копии оставляет желать лучшего, но это всё равно удар по релизу долгожданного фильма.

«Смертельная расплата» — это качественный и слегка абсурдистский шпионский боевик. Учитывая внушительный бюджет, меньшего ждать и не стоило. Хронометраж блокбастера — 2 часа и 43 минуты, и большую часть экранного времени занимают экшен-сцены, умопомрачительные трюки Тома Круза, погони и бои. В числе наиболее впечатляющих сцен — драка на крыше движущегося поезда, прыжок на мотоцикле со скалы, а также погоня на машине, во время которой актер был скован наручниками.

В предыдущем фильме герой Круза боролся с террористами — новинка пошла в ногу со временем: сюжет двигает взбунтовавшийся искусственный интеллект «Сущность» (Entity). Изначально программа была разработана для взлома систем безопасности, но она обрела примитивное сознание, вышла из-под контроля и проникла в большую часть государственных военных систем. Чтобы угомонить технологическое чудо, нужно раздобыть две части ключа доступа, за которыми теперь гоняются наиболее влиятельные организации мира и, конечно, герой Круза!

Помимо Тома Круза, к своим ролям вернулись Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби и Винг Рэймс. В числе новеньких — Хейли Этвелл и Пом Клементьефф, последней досталась роль злодейки. Бюджет увеличился почти в два раза: производство шестой части обошлось в $178 млн, а на «Смертельную расплату» ушли колоссальные $290 млн без учета маркетинга. Это ставит продолжение на третье место среди самых дорогих фильмов года. На первом — «Форсаж Х» ($340 млн), а на втором — новый «Индиана Джонс» ($295 млн).

Подвиги Тома Круза

Особого внимания заслуживают не только фильм и красивая картинка, но и колоссальная рекламная кампания, которая подогревала интерес к блокбастеру на протяжении длительных съемок, а также выходки Тома Круза в ее рамках.

В первый же день съемок актер задал планку промокампании фильма: разогнавшись, спрыгнул со скалы на мотоцикле без страховки. Правда, свободный полет он завершил спуском на парашюте, но зрелищности это не убавило. Как впоследствии заявил сам Том, это был самый опасный трюк за всю его карьеру и на подготовку к нему ушел целый год. Суммарно он повторил прыжок около 13 тыс. раз, чтобы отточить свое мастерство.

Чуть позже актер превзошел сам себя и обратился к фанатам, стоя на корпусе летящего самолета. Сотни метров под ним и ревущий ветер не помешали Тому порекламировать проект, пожелать всем хорошего дня и отметить красоту природы с высоты птичьего полета. На такой трюк его вдохновил, скорее всего, предыдущий фильм «Топ Ган: Мэверик».

Затем трехкратный обладатель «Золотого глобуса» пошел на радикальный эксперимент и сыграл кабана Пумбу в популярном в США мюзикле «Король Лев». Случилось это по воле комедианта Джеймса Кордена в рамках его телевизионной передачи «Очень позднее шоу». До этого комик летал с Крузом на истребителе, и за голливудской звездой был должок. Вместе они исполнили легендарную песенку «Акуна матата».

Производство блокбастера не обошлось без скандалов: для одной из сцен фильма нужно было подорвать мост. Изначально были выбраны неиспользуемые с 2016 года пути в Польше, но местные жители встали на защиту строения, и его внесли в реестр охраняемых законом памятников. В итоге сцену сняли на территории закрытой шахты в Великобритании.

Так как производство фильма совпало с глобальной пандемией, съемки неоднократно приходилось переносить. В декабре 2020 года в Сеть утекла аудиозапись, на которой Том Круз грубо отчитывал своих коллег за несоблюдение социальной дистанции. Актер настолько серьезно отнесся к этой проблеме, что арендовал два круизных корабля в Норвегии, чтобы разместить в них съемочную группу. Обошлось это ему в $665 тыс.

С годами только лучше

Начиная со второй части оценка фильмов в серии кинокритиками росла с каждым новым релизом. «Смертельная расплата» не стала исключением и поставила новый рекорд. Первые зрители признали блокбастер одним из лучших во всей франшизе. На момент написания статьи рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 97% у критиков (221 положительный отзыв на 6 негативных) и 94% у рядовой аудитории. Это лучший результат за всю историю серии. Похожие показатели были у предыдущей части, но у нее зрительская оценка чуть ниже — 88%.

Рецензенты ведущих западных изданий отмечают, что хронометраж слегка растянут, но актерская игра Тома Круза и обилие юмора не дают зрителям заскучать. Из недостатков: некоторые сюжетные элементы вызывают вопросы, но от этого отвлекают размах происходящего на экране и умопомрачительные трюки. Рядовые зрители остались солидарны с критиками, и многие в своих отзывах написали, что уже ждут продолжения.

В целом говорить о провале или успехе картины пока рано. Это станет понятно после окончания премьерного уикенда и подсчета кассовых сборов. А уже 10 октября «Смертельная расплата» появится в цифре на платформах Amazon Prime Video и Vudu. Как следует из названия, «Смертельная расплата» будет разделена на две части, и выход второй запланирован в июне 2024 года.