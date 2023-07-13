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В России начали расти несырьевые доходы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Впервые за почти год выручка российских несырьевых компаний показала рост: в апреле обороты таких предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили «Известиям» в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, с января по апрель 2023-го увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн рублей, говорится в исследовании организации.

Наибольший рост показали такие отрасли, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

В Минфине ранее сообщали, что, по предварительным данным, федеральный бюджет РФ в январе–июне был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн рублей. Нефтегазовые доходы в этот период продолжили снижаться и сократились на 47% — до более 3,3 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% — до почти 7 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не нефтью единой: в России начали расти несырьевые доходы

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