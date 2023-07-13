Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней

Жители России теперь смогут поехать в Мьянму без визы на срок до 30 дней — государство открыло для российских туристов безвизовый режим до 30 июня 2024 года. Об этом в Telegram-канале написал консульский департамент МИД РФ.

«С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней», — говорится в сообщении от 12 июля.

МИД уточняет, что принимать туристов будут международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Кроме этого, с 1 июля граждане России могут оформить специальную туристическую визу, которую будут выдавать на основании бронирования места в отеле из списка министерства отелей и туризма Республики Союз Мьянма. Эта виза может быть двукратной или многократной и будет действовать до шести месяцев. Купить двукратную визу можно за $55 США, многократную — за $85.

В июне вице-премьер Мьянмы сообщил, что страна запустит прямое авиасообщение с Россией в июле. По его словам, полеты будет выполнять национальный перевозчик Myanmar Airways International. Вице-премьер отметил, что россиян в Мьянме очень ждут. Он также подчеркнул, что власти страны скоро представят программу Russia Friendship Program.

В сентябре прошлого года член Федерации торгово-промышленных палат Мьянмы, бакалавр медицины и хирургии, представитель Asia Green Group of Companies доктор Мье Нанда на ВЭФ заявила «Известиям», что Россия и Мьянма имеют общую историю, а сейчас страны поддерживают отношения. В годы СССР страны активно сотрудничали, подчеркнула она.