Мьянма откроет прямое авиасообщение с Россией в июле

Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой запустят в июле, заявил в среду, 14 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

По его словам, полеты будет выполнять национальный перевозчик Myanmar Airways International.

«Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск», — цитирует его «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что россиян в Мьянме очень ждут. Он также подчеркнул, что власти страны скоро представят программу Russia Friendship Program.

«Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму», — пояснил Кан Зо.

По словам министра, Мьянма надеется об отмене Москвой виз для граждан страны. Он напомнил, что с 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены.

В сентябре член Федерации торгово-промышленных палат Мьянмы, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, представитель Asia Green Group of Companies доктор Мье Нанда на ВЭФ заявила «Известиям», что Россия и Мьянма имеют общую историю, а сейчас страны поддерживают отношения. В годы СССР страны активно сотрудничали, подчеркнула она.

Сейчас страны также могут взаимно инвестировать и расширять сферы сотрудничества, отметила Мье.