Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с передачей Киеву боевиков нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — сказал президент Турции на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган отметил, что Путин посетит республику в августе, тогда главы государств смогут еще раз обсудить эту ситуацию тет-а-тет, пишет «Газета.Ru».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседы с турецким коллегой в графике российского лидера пока нет.

Песков 8 июля отметил, что Россию никто не ставил в известность о возвращении на Украину «азовцев». По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта, уточнил он.

Командиры террористического «Азова» оказались в Турции после обмена пленными с Россией осенью 2022 года. До этого предводители батальона сдались в плен России при освобождении предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.