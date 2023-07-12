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В Челябинске отправили в колонию создателя покалечившего ребенка тренинга

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Фото: РЕН ТВ
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Челябинский суд приговорил организатора психологического тренинга, во время которого подросток получил перелом позвоночника, Светлану Каменецких к тюремному заключению. Об этом в среду, 12 июля, сообщил корреспондент «Известий».

«Центральным районным судом организатор тренинга, директор ООО «Опыт и молодость» Каменецких была признана виновной за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью», — рассказал помощник прокурора Центрального района Челябинска Олег Солдатов.

Обвиняемую приговорили к лишению свободы сроком на 1,5 года. Кроме того, ей придется компенсировать семье потерпевших 300 тыс. рублей. Прокуратура собирается обжаловать приговор в вышестоящие инстанции.

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Инцидент произошел три года назад. Во время занятия при выполнении упражнения «на доверие» школьник упал с полутораметровой высоты и получил тяжелую травму. Организаторы тренинга пытались скрыть происшествие от родителей мальчика, пока не потребовалось медицинское вмешательство. Позже выяснилось, что у создателей занятия не было ни лицензии, ни профессионально подготовленных сотрудников.

В апреле этого года сообщалось, что деятельность бизнес-тренеров, которые предлагают обучение в интернете, хотят лицензировать, а недобросовестных организаторов таких тренингов — занести в специально созданный реестр. Инициатива первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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