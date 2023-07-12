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В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
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В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив

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Фото: соцсети
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В турецком Бодруме горит лес в районе Буазычи. Видео поделились туристы в среду, 12 июля.

Как передает портал TGRT News, очаг возгорания возник в полях, а затем перекинулся на лес. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, он же мешает работе спецслужб. Точное количество пожарных бригад не уточняется, задействованы самолеты МЧС.

Местные СМИ дополняют, что есть риск перекидывания огня на частные дома.

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В прошлом году примерно в этот же период лесной пожар возник в районе Мугла рядом с Бодрумом. Тогда с возгоранием боролись самолет, три вертолета и более 10 единиц спецтехники.

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