Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе признал вину

Уроженец Украины Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, признал вину. Об этом «Известиям» 12 июля сообщил источник.

Мужчина готовил преступление с декабря. Он снял дом в Туапсе, где должен был отсидеться после преступления и спустя двое суток вылететь в Стамбул, билеты уже были куплены. Оттуда вместе с гражданской женой он планировал вылететь в Швейцарию. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

Об убийстве Ржицкого стало известно 10 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

На следующий день был задержан Денисенко на съемной квартире в Туапсе. У него нашли пистолет с глушителем, с этим оружием эксперты будут сравнить пули и гильзы, найденные на месте убийства.

64-летний мужчина оказался президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины, обладателем восьмого дана.

Ранее родители Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у сына было отличное настроение. Мать Ржицкого утверждает, что у него было много друзей и не было врагов.