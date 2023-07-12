Эксперт рассказал об опасности деформации рельсов из-за жары

Металл, из которого сделаны рельсы, при нагревании расширяется и удлиняется. Соответственно, при аномальной жаре повышается риск искривления рельс и, как следствие, аварий на железнодорожных путях. Об этом в разговоре с «Известиями» 12 июля рассказал заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство» РУТ (МИИТ) Евгений Ашпиз.

Он отметил, что при нагревании рельсы удлиняются и, чтобы этого не произошло, их прочно закрепляют. При этом рассчитывается максимально допустимая температура, при превышении которой возникает вероятность искривления рельса и так называемого «выброса пути».

«В каждом регионе установлены свои максимальные значения температуры с учетом многолетних климатических наблюдений. Однако, при аномальной жаре такое действительно может произойти. В особенности, если на железнодорожном пути есть какие-то слабые места. Тогда возможно искривление рельса, выброс пути и, как следствие, авария», — рассказал Ашпиз.

Эксперт добавил, что такие случаи уже происходили раньше. Однако, по его мнению, в настоящее время жара не настолько экстремальная, чтобы подобное произошло.

Ранее в этот день во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) сообщали, что аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

В этих регионах уже некоторое время сохраняется погода на 3–8 градусов выше средних климатических значений.