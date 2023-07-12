Малый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав ЧФ РФ

Малый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав Черноморского флота. Торжественная церемония состоялась в Керчи в среду, 12 июля, кадры есть в распоряжении «Известий».

Руководил церемонией главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов.

«Циклон» был построен на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы. Он оснащен новейшими системами противовоздушной обороны и пусковой установкой для восьми крылатых ракет «Калибр».

Ранее, 18 мая, источники сообщили «Известиям», что Минобороны и судостроители согласовали план модернизации корабельного состава Черноморского флота.

До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новые боевые единицы, которые строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России.