Песков назвал вбросом заявления Киева о планах ЧВК «Вагнер» на ядерное оружие

Утверждения начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о якобы планах ЧВК «Вагнер» получить ядерные боеприпасы в конце июня являются вбросом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 июля.

Накануне Буданов в разговоре с Reuters заявил, что сотрудники ЧВК якобы хотели получить ядерные устройства из хранилища «Воронеж-45». Ничего в подтверждение своих слов он не предоставил.

«Похоже на очередной вброс», — отметил Песков на брифинге, добавив, что Кремль не располагает такими данными.

23 июня руководство ЧВК «Вагнер» предприняло попытку вооруженного мятежа. На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Владельцу ЧВК Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.