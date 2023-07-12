В России запретят покупку иностранных дронов в рамках госзаказа

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что запрет на покупку иностранных беспилотников для госзаказа будет введен до конца года. Об этом он сообщил в среду, 12 июля, в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

«По осени же до конца года введем режим запрета, ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», — рассказал он.

По словам Осьмакова, осенью 2023 года представят требования по локализации дронов. А уже 1 сентября будет представлен национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.

Выставка стартовала 10 июля. В ней участвуют 55 российских компаний экспортеров. В числе представленных разработок — антидроновое ружье, прошедшее проверку в зоне СВО, лазерный хирургический аппарат, видеостудия и арктический автобус.