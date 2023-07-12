Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Политика
В ГД назвали причину дебатов в Белом доме по поводу передачи ATACMS Украине
Политика
В Госдуме указали на страх США потерять контроль над Зеленским
Мир
США ожидают от Украины «демократических реформ» для вступления в НАТО
Общество
На выборы глав субъектов РФ в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата
Мир
Bloomberg сообщило о выведенных из строя 40% военных подлодок США
Общество
«Аэрофлот» планирует перевезти в 2023 году более 45 млн пассажиров
Мир
ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше
Политика
Востоковед указал на отсутствие у НАТО возможности повлиять на отношения РФ и КНР
Мир
Зеленский заявил о поставке дополнительных ЗРК Patriot от Германии
Авто
В России появились в продаже китайские кроссоверы Jetour X70S

В России запретят покупку иностранных дронов в рамках госзаказа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что запрет на покупку иностранных беспилотников для госзаказа будет введен до конца года. Об этом он сообщил в среду, 12 июля, в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

«По осени же до конца года введем режим запрета, ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», — рассказал он.

По словам Осьмакова, осенью 2023 года представят требования по локализации дронов. А уже 1 сентября будет представлен национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.

Экспортная загрузка: производители РФ наращивают поставки продуктов за рубеж
Страны СНГ, Африки и Грузия увеличат закупки мяса, масла и консервов из нашей страны

Выставка стартовала 10 июля. В ней участвуют 55 российских компаний экспортеров. В числе представленных разработок — антидроновое ружье, прошедшее проверку в зоне СВО, лазерный хирургический аппарат, видеостудия и арктический автобус.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023