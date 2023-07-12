Минфин поддержал идею запретить регистрацию алкоголя с подменой вида в названии

Минфин России поддержал предложение Росалкогольрегулирования запретить регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 12 июля.

«Данная инициатива направлена на исключение введения потребителей в заблуждение относительно качественных характеристик алкогольной продукции. Минфином России предложение поддерживается. В настоящее время указанное предложение дополнительно прорабатывается», — заявили в Министерстве финансов.

Ранее в этот день руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации, высказал предложение о запрете регистрации алкоголя с подменой вида в названии. Например, речь идет о пивном напитке «Мистер Сидр», «Виски кола», «Пино колада» и так далее.

7 июля сообщалось, что продажи алкоголя в РФ в 2022 году выросли на 2% и составили 6,44 л этанола на душу населения (целевое значение на прошлый год — 6,2 л). С 2008 по 2021 год они снижались, за это период реализация упала на 48%, до 6,3 л. Это следует из проекта концепции Минздрава по снижению чрезмерного потребления спиртного и итогового доклада министерства. При этом ведомство предлагает новые ограничительные меры, чтобы изменить этот тренд, — например, ограничить время реализации такой продукции. Однако Минфин выступает против такого предложения, так как считает, что дополнительные временные ограничения продажи могут подстегнуть рост потребления нелегального спиртного и его суррогатов.