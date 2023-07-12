Определены даты проведения ПМЭФ в 2024 году

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5–8 июня 2024 года. Об этом в среду, 12 июля, сообщили на официальном сайте мероприятия.

«ПМЭФ является ведущей площадкой для обсуждения вопросов международного развития, именно здесь происходит обмен мнениями и налаживание кооперационных связей. Форум 2023 года ясно показал, что, несмотря на «турбулентность» мировой экономики, многие страны готовы наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества», — приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

ПМЭФ-2023 проходил с 14 по 17 июня. В последний день мероприятия его итоги прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что ПМЭФ является устоявшимся форматом для мировой экономики. Он напомнил, что проведение форума не состоялось лишь однажды, в 2020 году, его пропустили из-за коронавируса.

По мнению Пескова, в 2023 году ПМЭФ стал хорошей площадкой для дискуссий. Иностранные участники смогли пообщаться с российскими партнерами, так как РФ не намерена развивать закрытую экономику. Форум подтвердил свою необходимость в достижении конкретных договоренностей.

В тот же день Кобяков сообщил, что на полях ПМЭФ заключено свыше 900 сделок на сумму более 3,8 трлн рублей. При этом, по его словам, в этом году в мероприятии приняли участие в том числе 150 компаний из 25 недружественных стран.

Кобяков отметил, что за четыре дня форум собрал более 17 тыс. участников из 130 стран мира. Самыми многочисленными в этом году стали делегации из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы, США и других стран.