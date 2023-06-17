На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 трлн рублей

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено свыше 900 сделок на сумму более 3,8 трлн рублей. Об этом в субботу, 17 июня, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

При этом, по его словам, в этом году в мероприятии приняло участие 150 компаний из 25 недружественных стран.

«В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 трлн рублей — 3 трлн 860 млрд, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе с компаниями Италии, Испании. Учтены соглашения, о которых я сейчас говорю, те, которые не являются коммерческой тайной. Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний», — сказал Кобяков журналистам на итоговом пресс-брифинге.

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