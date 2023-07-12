«Известия» раскрыли новые детали бизнес-схем Пригожина

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин связан с сетью компаний, так называемых «прокладок». С помощью них он получал земли якобы под масштабные культурно-спортивные проекты, однако в конченом счете всё сводилось к коммерции. Результаты расследования представил в среду, 12 июля, корреспондент «Известий» Иван Литомин

Невский район Петербурга, рядом две станции метро и набережная. Панорамные окна, новенький ремонт — это так называемый «Вагнер-центр». Корреспондент пришел туда под видом потенциального арендатора.

«Ритейл» — одна из компаний, связанных с Евгением Пригожиным. А «Вагнер-центр» должен был стать прогрессивным кластером для помощи фронту. Во всяком случае так было заявлено на церемонии открытия, которая прошла 4 ноября прошлого года. Однако есть нюанс: разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено только спустя 10 дней после торжественной церемонии, отметил Литомин

«Ну конечно это незаконно абсолютно, и все будущие арендаторы такого рода объектов они всеми возможными способами избегают, потому что могут быть нарушения, связанные, например, с пожарными нормами, с нормами строительства», — говорит член президиума РСТ Дмитрий Томилин.

СМИ писали, что у фирм Пригожина были проблемы с получением документов от петербургской администрации. Якобы, в первоначально одобренный проект внесли изменения, и вот их-то как раз согласовать не получилось. Тогда бизнесмен объявил здание «патриотическим проектом» и пообещал, что бесплатно будет раздавать площади компаниям, помогающим фронту – причем, сделано это было максимально публично, сообщает корреспондент.

«Я так понимаю, что центр будет более хайтековый. Я так понимаю, это будет рассчитано на IT-технологии, беспилотники и так далее. То, что нужно сейчас на передовой и то, что нужно сейчас для победы», — говорил актер Георгий Маришин, сыгравший пулеметчика с позывным Ранг в картине Евгения Пригожина и Алексея Нагина.

После такого в администрации закрыли глаза на недочеты и разрешение все же выдали, однако патриотизм из «Вагнер-центра» сразу улетучился, а бесплатные площади резко закончились. Сегодня — это обычный бизнес–центр, заехать в который может абсолютно любая компания. Это выяснили Литомин в рамках эксперимента: 1000 за квадратный метр, а дальше хоть помощь фронту, хоть продажа шариков, отметил Томилин.

Также корреспондент рассказал про «Дворец Трезини» — еще один крупный проект Пригожина. «Сегодня «Трезини» — один из самых дорогих отелей Санкт-Петербурга стоимость номера начинается от 15 тысяч рублей за сутки. В холле встречает классическая музыка, красные ковровые дорожки. Действительно, дорогой отель», — отмечает корреспондент.

Во флигелях дворца раньше были обычные петербургские коммуналки. И прежде, чем выкупить здание фирмам Пригожина надо было расселить жильцов. Предлагали деньги, но, если человек не соглашался, могли избить: член общественного совета по ЖКХ при городской администрации Галина Белкова заявила, что с такими жалобами сталкивалась не раз.

«Я полагаю, что для человека из 90-х годов все средства ведения бизнеса хороши. Это и рыночные отношения, это и подкупы, это возможные и угрозы, и это скорее всего применение силы», — отмечает адвокат Павел Зайцев.

Жемчужиной гостиниц и апартаментов компаний Пригожина должны были стать главные императорские конюшни. Самый центр Петербурга — Конюшенная площадь, до Невского проспекта 700 метров по прямой. Земля в прямом смысле слова — золотая. И любой проект, реализованный в этих зданиях принесет, по словам экспертов, десятки миллиардов рублей прибыли.

«На конкурс компании Пригожина администрация так и не допустила, узнав о том, что из памятника архитектуры хотят сделать высокодоходный бизнес», — отмечает Литомин.

Юристов Пригожина это не остановило. Они подали в суд на администрацию и намерено затягивают процесс. Здание с каждым днем рассыпается на глазах, а новый конкурс объявить не могут. Культурное наследие страны много лет упаковано в баннеры и строительную сетку.

«Для него слова «вред России» — это абсолютно пустой звук, для него есть только собственный карман, собственные интересы. А то, что о при этом там вредил России – это … ну, он абсолютно это не воспринимал ничего», — говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Бизнес-империя Пригожина — это десятки компаний, сотни госконтрактов, миллиарды рублей прибыли. Все это построено на давлении и обмане, и даже пункт из той самой декларации ЧВК «Вагнер», найденной при обысках у него дома и подписанной лично о том, что нельзя идти против русского народа был нарушен во время вооруженного мятежа. Пригожин и тут остался верен себе — написал одно, а сделал наоборот, подытожил корреспондент.

Ранее, 10 июля «Известия» рассказали, каким образом Пригожин зарабатывал миллиарды рублей. Так, свой бизнес он открыл еще в 1990-х годах, начав с продажи хот-догов.

6 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий рассказал, что Пригожин хранил у себя дома приспособления для изменения внешности, а также поддельные загранпаспорта. На одном документе имя Пригожина, но фотография чужая, и наоборот: имена Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — владелец ЧВК.