МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы

Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах России могут возникнуть проблемы с деформацией железнодорожного полотна. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

«Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также такое может произойти в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

Накануне режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за аномальной жары. В регионе вероятна засуха. В апреле–июне в Новосибирской области уже зафиксировали почвенную и атмосферную засуху из-за дефицита осадков и повышения температуры.