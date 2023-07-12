Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Мир
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН
Общество
В Белгороде прошла акция «Свеча памяти» в честь годовщины Прохоровского сражения
Происшествия
В Ангарске ликвидировали пожар на нефтеустановке площадью 240 кв. м
Общество
Создание медиахолдинга Союзного государства планируют начать уже в 2023 году
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Мир
Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях
Мир
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Экономика
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах России могут возникнуть проблемы с деформацией железнодорожного полотна. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

«Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также такое может произойти в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

Полоса препятствий: как выжить в автомобильной пробке в жару
Решившие отдохнуть в Крыму туристы застряли на подъезде к полуострову

Накануне режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за аномальной жары. В регионе вероятна засуха. В апреле–июне в Новосибирской области уже зафиксировали почвенную и атмосферную засуху из-за дефицита осадков и повышения температуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023