Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за жаркой погоды

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Новосибирской области из-за аномальной жары. В регионе вероятна засуха.

Особый режим будет действовать с 11 июля, соответствующее решение принято на заседании правительства под председательством губернатора Андрея Травникова. Об этом пишет Сиб.фм. В апреле–июне в Новосибирской области уже зафиксировали почвенную и атмосферную засуху из-за дефицита осадков и повышения температуры.

По данным министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, в наибольшей степени пострадали западные, юго-западные и южные районы. Из-за дефицита влаги было затруднено начальное развитие яровых культур и отрастание многолетних трав. Условия для сельскохозяйственных культур остаются неблагоприятными.

Ранее режим ЧС межрегионального уровня ввели в Якутии и Хабаровском крае. На территориях сохраняются сложные лесопожарные условия, в тушении задействовали больше 1 тыс. человек.