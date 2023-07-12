Диетолог назвала допустимое количество чая в день для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям можно в день пить до четырех чашек чая, если нет противопоказаний.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 11 июля, специалист отметила, что чай полезен и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и гипертонии. В нем также содержатся антиоксиданты.

Между тем в определенных случаях лучше отказаться от употребления этого напитка. По словам врача, это стоит сделать, если у человека очень высокое давление: в чае содержится не меньше кофеина, чем в кофе, из-за чего можно только усугубить ситуацию.

Помимо этого, у некоторых пожилых людей имеются проблемы с нервной системой, а напиток с содержанием кофеина может еще больше стимулировать ее, поэтому от чая лучше отказаться, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, чай действует как мочегонное средство, поэтому его не стоит пить при наличии проблем с почками. Осторожными с этим напитком следует быть диабетикам: не класть в него сахар, мед, а также не сочетать со сладостями, сообщает Pravda.Ru.

Соломатина добавила, что в чае также содержатся дубильные вещества танины, отмечает телеканал «360». При заболеваниях ЖКТ они могут «достаточно жестко воздействовать на слизистую», особенно если пить чай на голодный желудок, уточняет Life.ru.

19 июня диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина посоветовала работающим по ночам людям ограничить потребление кофеина. По ее словам, так можно избежать нарушения режима сна и бодрствования. Специалист призвала пить воду, свежие соки и зеленый чай, пишет RT.

Ранее диетолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что большое количество чая противопоказано людям с тревожными расстройствами, аритмией, сердечными заболеваниями, депрессией, сахарным диабетом, гипертонией, заболеваниями почек, язвенной болезнью, а также с хроническими заболеваниями печени, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, стоит ограничить употребление чая перед операциями.

В 2021 году диетолог Анна Белоусова рассказала, что если в жару пить горячий чай большими кружками, то можно навредить здоровью. Употреблять этот напиток следует медленно, тогда не будет резкого потоотделения, вместо этого оно будет медленным и «бережным».