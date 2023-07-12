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Диетолог назвала допустимое количество чая в день для пожилых людей

Врач Соломатина: в день пожилым людям можно пить до четырех чашек чая
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Duan
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям можно в день пить до четырех чашек чая, если нет противопоказаний.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 11 июля, специалист отметила, что чай полезен и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и гипертонии. В нем также содержатся антиоксиданты.

Между тем в определенных случаях лучше отказаться от употребления этого напитка. По словам врача, это стоит сделать, если у человека очень высокое давление: в чае содержится не меньше кофеина, чем в кофе, из-за чего можно только усугубить ситуацию.

Помимо этого, у некоторых пожилых людей имеются проблемы с нервной системой, а напиток с содержанием кофеина может еще больше стимулировать ее, поэтому от чая лучше отказаться, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, чай действует как мочегонное средство, поэтому его не стоит пить при наличии проблем с почками. Осторожными с этим напитком следует быть диабетикам: не класть в него сахар, мед, а также не сочетать со сладостями, сообщает Pravda.Ru.

Соломатина добавила, что в чае также содержатся дубильные вещества танины, отмечает телеканал «360». При заболеваниях ЖКТ они могут «достаточно жестко воздействовать на слизистую», особенно если пить чай на голодный желудок, уточняет Life.ru.

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19 июня диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина посоветовала работающим по ночам людям ограничить потребление кофеина. По ее словам, так можно избежать нарушения режима сна и бодрствования. Специалист призвала пить воду, свежие соки и зеленый чай, пишет RT.

Ранее диетолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что большое количество чая противопоказано людям с тревожными расстройствами, аритмией, сердечными заболеваниями, депрессией, сахарным диабетом, гипертонией, заболеваниями почек, язвенной болезнью, а также с хроническими заболеваниями печени, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, стоит ограничить употребление чая перед операциями.

В 2021 году диетолог Анна Белоусова рассказала, что если в жару пить горячий чай большими кружками, то можно навредить здоровью. Употреблять этот напиток следует медленно, тогда не будет резкого потоотделения, вместо этого оно будет медленным и «бережным».

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