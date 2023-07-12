В Москве пенсионеров пригласили на танцевальный флешмоб

Пожилых жителей Москвы пригласили принять участие в танцевальном флешмобе на фестивале «Московское долголетие». Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов во вторник, 11 июля.

По его словам, за пять лет существования проекта танцы пользовались особой популярностью среди пожилых горожан. Так, они установили четыре танцевальных рекорда, в которых участвовали более 5,7 тыс. человек, отмечает телеканал «360». Филиппов отметил, что на сегодняшний день на танцы ходят 12,5 тыс. пенсионеров.

Танцевальный конкурс проводится ежегодно, чтобы участники смогли продемонстрировать приобретенные на занятиях проекта навыки.

В 2023 году в конкурсе в пятый раз примут участие лучшие танцоры от каждого округа. Самому возрастному конкурсанту — 93 года.

Финал танцевального конкурса пройдет 14 июля, пишет RT. Конкурс будет проходить в двух номинациях: коллективы и пары. На сцене выступят 132 человека, сообщает «Москва 24».

Поддержать участников можно на 11 городских площадках, а также во время прямой трансляции на странице «Московского долголетия» в соцсетях.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участники проекта «Московское долголетие» открыли более 5 тыс. клубов по интересам. Большинство из них посвящено здоровому образу жизни. На втором месте находятся клубы с интеллектуальными занятиями, а на третьем расположились творческие, пишет НСН.

В конце июня Собянин сообщил, что до конца года в столице будут работать свыше 120 центров московского долголетия, отмечает сайт kp.ru. Они появятся почти в каждом районе, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее медики рассказали о способе увеличить продолжительность жизни. По словам специалистов, важно следовать регулярному режиму сна и бодрствования. Согласно выводам ученых, регулярный сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире, сообщает телеканал «Звезда».