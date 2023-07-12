Поставщики гаджетов в России готовятся повышать цены

До конца лета компьютеры и смартфоны могут подорожать в среднем на 10%, рассказали «Известиям» два источника на рынке электроники. Причина — рост курса американской валюты.

К началу этой недели курс Центробанка составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем тремя месяцами ранее. В июне технику закупали по 75–80 рублей за доллар. Если этот показатель удержится на уровне 90–100 рублей, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10%, считает сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь вырастут розничные цены на смартфоны: компьютеры продаются в меньшем количестве, да и меняют их реже, отметил источник.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает этот прогноз оптимистичным и не исключает, что гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10–20% к концу июля. В частности, уже прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме, точечно поставляются определенные модели, утверждает он.

Если курс доллара удержится на уровне 90–100 рублей еще полторы–две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, увеличение цен неизбежно, полагает эксперт. По его словам, с аналогичной проблемой сейчас столкнулись все компании, которые импортируют бытовую технику и электронику премиум-класса.

Бизнес в сентябре ждет появления на рынке iPhone нового поколения. Цены на новинки Apple могут быть выше тех, что ожидались пару месяцев назад, на 15–20%, рассказал «Известиям» сотрудник одного из крупных продавцов электроники. Больших закупок сейчас не делают, поэтому запасы относительно небольшие, на несколько недель, отметил он.

Что произойдет со стоимостью iPhone в сентябре, спрогнозировать сложно: обычно в это время Apple выпускает на рынок новые модели своих смартфонов, напомнил сотрудник одной из розничных сетей. Как правило, это приводит к тому, что цены на смартфоны старшего поколения снижаются.

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