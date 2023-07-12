Два большегруза столкнулись на МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 21-го километра МКАД поздно вечером 11 июля. Одну фуру вынесло на встречную полосу. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Авария случилась около 23:30. Данных о пострадавших нет, правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

Столичный дептранс предупредил, что на этом участке дороги затруднено движение.

Ранее, 9 июля, в Омской области на дороге около железнодорожной станции опрокинулся легковой автомобиль. Десятилетняя девочка и 25-летний мужчина получили травмы. Установлено, что автомобилист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.