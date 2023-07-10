Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Омской области

Легковой автомобиль опрокинулся на дороге к железнодорожной станции в Омской области. Десятилетняя девочка и 25-летний мужчина получили травмы.

Авария произошла 9 июля на территории Нововаршавского района. 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» подвозил пассажиров к железнодорожной станции, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Установлено, что автомобилист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на два года.

В Томской области три автомобиля столкнулись на трассе Стрежевой – Нижневартовск. Травмы получили 11 человек. Трое взрослых находятся в реанимации, один ребенок госпитализирован, еще семи потерпевшим рекомендовано амбулаторное лечение. Одна женщина погибла.