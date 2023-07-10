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Три человека попали в реанимацию после ДТП в Томской области

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Фото: t.me/tomskoblproc
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При столкновении трех автомобилей в Томской области пострадали 11 человек. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации <...> Один ребенок госпитализирован <...> Еще семь пострадавших, из которых — трое детей, осмотрены медиками <...> им рекомендовано амбулаторное лечение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером на трассе Стрежевой – Нижневартовск. В результате ДТП погибла женщина.

По данным ГУ МВД Томской области, владелица иномарки Honda CR-V не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, который из-за удара опрокинулся. После этого Honda врезалась в легковушку Nissan Tiida.

В отношении виновницы аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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9 июля стало известно, что двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Информация о количестве людей, находившихся в транспортных средствах на момент столкновения, а также сведения о пострадавших уточняются.

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