Один ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Адыгее

Три человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

«По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе двое взрослых и один ребенок. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщение о ДТП поступило в ведомство в 23:00. Столкновение произошло на участке автодороги недалеко от поселка Зарево Шовгеновского района.

Информация о количестве людей, находившихся в обоих транспортных средствах на момент столкновения, а также сведения о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что легковой автомобиль наехал на двухлетнего мальчика в Башкирии, ребенок погиб при госпитализации. Инцидент произошел накануне, 1 июля, на 200-м километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка в деревне Каракулево. По словам водителя, мальчик неожиданно выскочил на проезжую часть в неположенном месте. Отмечается, что мужчина был трезв.