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Двухлетний мальчик погиб при наезде легковушки в Башкирии

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Фото: УГИБДД по РБ
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Легковой автомобиль наехал на двухлетнего мальчика в Башкирии, ребенок погиб. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики 2 июля.

Инцидент произошел накануне на 200-м км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка в деревне Каракулево.

«59-летний житель Челябинской области за рулем Lada Granta совершил наезд на 2,5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По словам водителя, мальчик неожиданно выскочил на проезжую часть в неположенном месте.

Отмечается, что мужчина был трезв. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Ранее, 29 июня, семилетняя девочка скончалась, еще двое детей пострадали в результате аварии в Ставропольском крае. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил съезд с дороги в поле, где автомобиль перевернулся. Детей госпитализировали. 34-летний водитель и его супруга не пострадали.

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