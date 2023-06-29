Один ребенок погиб и два пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Один ребенок погиб, еще двое пострадали в результате аварии в Ставропольском крае. Об этом 29 июня сообщила Госавтоинспекция края.
«По предварительным данным, 29 июня около 14:20 на 48-м км автодороги Новопавловск – Курская – Моздок водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неустановленным пока причинам допустил съезд с дороги в поле, где автомобиль перевернулся», — сообщило ведомство в Telegram.
В результате скончалась семилетняя девочка, дети шести и трех лет были доставлены в больницу. 34-летний водитель и его супруга не пострадали.
«Установлено, что дети в нарушение ПДД перевозились без детских автокресел, что повлияло на трагические последствия ДТП. По факту автоаварии проводится проверка, на месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются», — заявили в ГИБДД.
Ранее, 16 июня, в Якутии в результате опрокидывания легковушки пострадали мужчина и ребенок. Как отмечают в ГИБДД, от серьезных травм их спасли средства пассивной безопасности — мужчина был пристегнут ремнем, а ребенок находился в специальном детском кресле.