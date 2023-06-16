Мужчина и ребенок пострадали при опрокидывании авто в Якутии
В Алданском районе Якутии в результате опрокидывания легковушки пострадали мужчина и ребенок. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла 15 июня на 690-м км федеральной автодороги А-360 «Лена». Предварительно установлено, что 62-летняя водитель Nissan March неправильно выбрала скорость и потеряла управление. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет, пишет ИА SakhaNews.
В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье легковушки, а также ребенок 2021 года рождения. Обоих доставили в больницу с ушибами.
Как отмечают в ГИБДД, от серьезных травм людей спасли средства пассивной безопасности – мужчина был пристегнут ремнем, а ребенок находился в специальном детском кресле. Пристегнутая автомобилистка не пострадала вовсе, уточняет ИА YakutiaMedia.
По факту происшествия организована проверка, обстоятельства устанавливаются.