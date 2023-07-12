Зарядки для электрокаров будут устанавливать во дворах без согласия жильцов

Управляющие компании (УК) могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в ресурсоснабжающие организации (РСО). Вопрос прорабатывает Минстрой, говорится в письме ведомства предприятиям отрасли ЖКХ.

Сейчас в России наблюдается дефицит таких станций, владельцам электрокаров приходится специально искать их, рассказал основатель и генеральный директор Edison Technologies Михаил Крапивной.



Удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом, считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Но сейчас установку ЭЗС в таких местах требуется согласовывать на общих собраниях собственников жилья и с РСО.



По мнению вице-президента НП «Национальный жилищный конгресс» Александра Гурылева, упрощение процедуры установки таких станций при домах — положительная инициатива. Но размещать их должны именно управляющие компании, которые знают, какие мощности сможет выдержать дом, сказал он.



На каждую зарядку следует установить отдельный счетчик и сделать ее платной, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.



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