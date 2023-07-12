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Россияне стали вдвое чаще путешествовать в выходные

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Популярность туристических поездок на уикенд заметно выросла по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» представители отрасли. В частности, о том, что спрос увеличился вдвое, сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour. Другие участники рынка тоже заметили рост, но оценили его скромнее.

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«Есть направления, куда люди обычно едут не на неделю, а на два–три дня: это Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15–20%», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, популярности коротких поездок способствует развитие транспортной инфраструктуры. Особенно востребованы направления, куда можно доехать на «Ласточке» или «Сапсане».

При этом короткие путешествия обходятся всё дороже: за этот год расходы на них вырастут на 7%, а за пять лет повысились уже на 20%, показало ежегодное исследование аналитического проекта Tinkoff Data ― Weekend Trip Index.

По данным ежегодного исследования аналитического проекта Tinkoff Data ― Weekend Trip Index, самые популярные города для поездки на выходные — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград.

При этом, согласно исследованию, короткие путешествия обходятся всё дороже: за этот год расходы на них вырастут на 7%, а за пять лет повысились уже на 20%.

Так, в самых дорогих городах по оценке Tinkoff Data — Москве и Петербурге — путешественники тратят в среднем почти 9 тыс. рублей за два дня на человека. В Сочи, Казани и Калининграде такие расходы составляют примерно 7 тыс. рублей.

Для прогноза индекса сервис на основе искусственного интеллекта ETNA от «Тинькофф» изучил средние чеки за последние пять лет в популярных категориях трат туристов во время путешествий без учета стоимости дороги: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупку сувениров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выходные предложения: популярность путешествий на уикенд выросла вдвое

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