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Пятеро иностранцев попросили помощи спасателей при спуске с Эльбруса

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Пятеро иностранных туристов запросили помощь спасателей при спуске с Эльбруса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 11 июля.

«При спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Известно, что в группе были туристы из Белоруссии. Поход не был зарегистрирован в МЧС РФ.

На место выдвинулись восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели поддерживают связь с группой, в скором времени они прибудут на помощь туристам.

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Ранее, 10 июля, в горах Северной Осетии в районе села Бад со склона сорвались три туриста. Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС России.

Спасатели при дожде и тумане преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в 2 км и нашли туристов живыми. В МЧС РФ сообщили, что две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают первую помощь.

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