Реклама
Прямой эфир
Общество
Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей
Общество
Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая
Мир
Минобороны ФРГ подтвердило отсутствие планов по поставке крылатых ракет Киеву
Общество
Полиция оцепила территорию возле Военной академии генштаба ВС РФ в Москве
Мир
В Госдепе заявили об отсутствии условий для диалога с РФ по контролю вооружений
Политика
Захарова высмеяла решение НАТО признать РФ угрозой безопасности
Мир
Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в регионе
Армия
Шойгу заявил об ответе ВС РФ в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Норвегия дополнительно выделит Украине $240 млн
Мир
США ввели санкции против сербского чиновника Вулина

В Иркутске водителям свадебного кортежа выписали 28 штрафов на 100 тыс. рублей

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 30 штрафов получили участники шумного свадебного кортежа в Иркутске за выявленные нарушения ПДД при движении колонны. Таким образом, как сообщает 11 июля Главное управление МВД по региону, виновным придется заплатить почти 100 тыс. рублей.

Отмечается, что полицейские проверили 40 автомобилей и составили 28 административных протоколов.

«Среди нарушений — выезд на встречную полосу движения, тонировка, управление транспортным средством без регистрационных знаков, неуплата административного штрафа в установленный срок, управление транспортом без водительского удостоверения», — отмечено на сайте ведомства.

Как рассказал источник «Известий», о шумном кортеже в полицию сообщили очевидцы, пожаловавшись, что во время движения свадебных автомобилей они слышали звуки, похожие на выстрелы. При этом сами водители настаивают, что хлопки издавала неисправная выхлопная труба одной из машин.

Полицейские проверяют, было ли у гостей свадьбы при себе оружие. Издававший подозрительные звуки автомобиль Porsche помещен на штраф-стоянку.

Переломный момент: как ГИБДД решает проблемы безопасности на дорогах
Глава Госавтоинспекции рассказал о профилактике ДТП, борьбе со злостными нарушителями ПДД и цифровизации водительских документов

Ранее, 13 июня, свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу во время поездки по Новой Москве. Инцидент произошел на Боровском шоссе. Участники торжества передвигались на иномарках Audi A6, Audi A8, Mercedes-Benz S-500, Land Rover Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i30.

По словам источника «Известий», в какой-то момент машины остановились и находившиеся в них люди начали стрелять в воздух. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента. Все автомобили участников кортежа были задержаны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023