В Иркутске водителям свадебного кортежа выписали 28 штрафов на 100 тыс. рублей

Почти 30 штрафов получили участники шумного свадебного кортежа в Иркутске за выявленные нарушения ПДД при движении колонны. Таким образом, как сообщает 11 июля Главное управление МВД по региону, виновным придется заплатить почти 100 тыс. рублей.

Отмечается, что полицейские проверили 40 автомобилей и составили 28 административных протоколов.

«Среди нарушений — выезд на встречную полосу движения, тонировка, управление транспортным средством без регистрационных знаков, неуплата административного штрафа в установленный срок, управление транспортом без водительского удостоверения», — отмечено на сайте ведомства.

Как рассказал источник «Известий», о шумном кортеже в полицию сообщили очевидцы, пожаловавшись, что во время движения свадебных автомобилей они слышали звуки, похожие на выстрелы. При этом сами водители настаивают, что хлопки издавала неисправная выхлопная труба одной из машин.

Полицейские проверяют, было ли у гостей свадьбы при себе оружие. Издававший подозрительные звуки автомобиль Porsche помещен на штраф-стоянку.

Ранее, 13 июня, свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу во время поездки по Новой Москве. Инцидент произошел на Боровском шоссе. Участники торжества передвигались на иномарках Audi A6, Audi A8, Mercedes-Benz S-500, Land Rover Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i30.

По словам источника «Известий», в какой-то момент машины остановились и находившиеся в них люди начали стрелять в воздух. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента. Все автомобили участников кортежа были задержаны.