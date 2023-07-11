Эксперты рассказали о бюджетном строительстве дачи

Теплое время года — период, когда россияне чаще всего начинают строительство дач на загородных участках. Эксперты рассказали «Известиям», что нужно учитывать при возведении дома, на чем можно сэкономить и сколько можно потратить на строительство самой простой дачи.

Стоимость строительства недорогой дачи по каркасной технологии может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер дачи, выбор отелочных материалов, квалификация строителей и наличие дополнительных удобств, сказал креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

При этом он отметил, что при выборе материалов следует обратить внимание на их качество и стоимость. По его словам, деревянный каркас обычно более бюджетный вариант, но весьма надежный.

«Такие дома служат своим владельцам несколько десятков лет без сложного обслуживания», — уточнил он.

В то же врем металлический каркас более дорогостоящий и редко используется для дачного строительства, добавил он.

Также эксперт посоветовал учитывать стоимость фундамента, кровли, окон и дверей, систем отопления и водоснабжения, отделочных работ.

«Часто при строительстве бюджетного жилья люди рассматривают возможность самостроительства или наем работников на сайтах объявлений. В случае самостроительства можно сэкономить на оплате труда, но потребуется больше времени и усилий. Кроме того, можно столкнуться с непорядочными бригадами, которые, помимо прочего, не будут нести никакой юридической ответственности», — отметил он.

Дасаев рекомендовал составить подробный план и бюджет, чтобы точно определить, сколько можно потратить на строительство и избежать финансовых неожиданностей.

В свою очередь, менеджер по развитию направления DIY компании ROCKWOOL Александр Коршунов подчеркнул, что на проекте нельзя экономить, так как он позволяет учесть все нюансы.

«Без проекта есть вероятность, что строительство дачи может затянуться, возможны непредвиденные расходы, а зачастую и вовсе нельзя будет внедрить в уже построенную конструкцию те или иные элементы», — сказал он.

Кроме того, нельзя экономить на фундаменте, потому это чревато трещинами в стенах, деформацией оконных и дверных проемов и прочее, добавил эксперт. Не стоит жалеть денег и на утеплитель, тем более если постройка предназначена для круглогодичного проживания.

«На внешней отделке дома можно сэкономить, особого функционала она не несет, тут все дело во вкусе заказчика (натуральный камень или его имитация, сайдинг, на кровле может быть профнастил, а может быть черепица). Можно сэкономить на строительных материалах, но речь идет не об аналогах, а о времени покупке. Зимой строительные материалы как правило стоят дешевле, так как строительный сезон еще не начался», — объяснил Коршунов.

В то же время технический специалист «Торговой Сети Технониколь» Татьяна Котова назвала самым недорогим решением каркасную бытовку.

«Если мы говорим о самых дешевых решениях, то можно приобрести бытовку в пределах 100 тыс. рублей (в зависимости от метража). Стоимость каркасных и модульных домов варьируется от 300 тыс. до 1 млн рублей. Стоимость зависит от площади, конструкции дома, утепления. Еще альтернативными вариантами можно обозначить такие решения как тини-хаус (Tiny House) или даже дом-прицеп формата для охотников и рыбаков. Последние самые простые можно найти от 200 тыс. рублей», — заключила она.

Ранее, 4 июля, соучредитель агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов рассказал «Известиям», что выбор участка под строительство дома является одним из самых важных этапов в процессе создания комфортного жилища. По его словам, расположение — один из основных факторов, которые необходимо учесть. Стоит рассмотреть близость к магазинам, объектам инфраструктуры, чтобы обеспечить удобство и доступность, а также обратить внимание на близость к дорогам и общественному транспорту.