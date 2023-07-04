Эксперты дали советы по выбору участка под строительство дома

Для того чтобы жизнь в будущем построенном доме была комфортной, необходимо подобрать хороший участок. Эксперты рассказали «Известиям», на что обратить внимание при выборе земли для возведения жилья.

«Выбор участка под строительство дома является одним из самых важных этапов в процессе создания комфортного жилища. Несмотря на то что каждая семья имеет свои индивидуальные предпочтения, есть несколько общих аспектов, на которые следует обратить внимание», — подчеркнул соучредитель агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов.

Эксперт отметил, что расположение участка — один из основных факторов, которые необходимо учесть. Стоит рассмотреть близость к работе, школам, магазинам и другим объектам инфраструктуры, чтобы обеспечить удобство и доступность, а также обратить внимание на близость к дорогам и общественному транспорту, посоветовал он.

«Осмотрите участок и изучите его рельеф. Учтите, что строительство на склоне может потребовать дополнительных инженерных работ. Также важно провести исследования грунта, чтобы убедиться, что он подходит для строительства и обеспечит прочность фундамента», — добавил Седов.

Кроме того, он рекомендовал оценить экологическую обстановку вокруг участка.

Также следует узнать о планах городского развития в районе, где находится участок, чтобы в будущем избежать неприятных сюрпризов, таких как строительство объектов, которые могут негативно повлиять на жилище, объяснил эксперт.

«Не спешите с выбором участка и обратитесь к специалистам, чтобы получить дополнительные консультации и провести необходимые проверки. Помните, что правильно выбранный участок станет фундаментом вашего будущего дома, обеспечивая комфорт и удовлетворение вашим потребностям», — подчеркнул Седов.

В свою очередь, креативный директора строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев уточнил, что необходимо изучить инфраструктуру.

«Убедитесь, что участок находится вблизи необходимых коммуникаций и инфраструктуры, таких как электричество, вода, газ и доступные дороги. Если инфраструктура еще не развита в выбранном районе, узнайте о планах по ее строительству и расчетах на будущее», — сказал он.

При этом лучше узнать о юридическом статусе участка.

«Обратитесь к местным органам управления землей или юристу, чтобы убедиться, что участок имеет статус земли индивидуального жилищного строительства и имеет право на строительство загородного дома», — объяснил Дасаев.

По его словам, не лишнем будет изучить окружающую застройку.

«Если вы предпочитаете больше пространства и уединения, выбирайте участок в более отдаленной местности. Если вам важно наличие соседей и развитой инфраструктуры, выбирайте участок в ближайших к населенным пунктам районах», — посоветовал он.

Кроме того, Дасаев рекомендовал оценить форму и размер участка, чтобы убедиться, что он соответствует потребностям и планам по строительству, и стоит учесть возможность расширения или модернизации в будущем, если понадобится.

«Узнайте, как участок расположен относительно сторон света. Оптимальная ориентация поможет обеспечить естественное освещение и солнечное тепло в вашем будущем доме. <…> Изучите местный климат, особенности местности и возможные природные угрозы, такие как наводнения или оползни. Это поможет вам принять решение о подходящих мерах предосторожности при строительстве и выборе материалов», — сказал эксперт.

Следует проанализировать соотношение цены земли к предлагаемым преимуществам и возможностям, учесть финансовые возможности, подчеркнул Дасаев.

Директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих так же отметил, что лучше выбирать участок, который подходит в плане коммуникационного обеспечения.

«Следует понимать, что земля и дом — это не самые большие статьи расходов при строительстве. Самое дорогое — это коммуникации, электрика, канализация, газ. Если всё это имеется на участке, то он стоит в два-четыре раза больше, чем пустой участок. Пустой участок стоит недорого, но придется потратить много времени и сил, чтобы подключить коммуникации, необходимые для комфортной жизни. Лучше переплатить, но выбрать такой участок, который подходит вам в плане коммуникационного обеспечения», — сказал он.

При этом эксперт напомнил о важности проверки кадастрового номера участка.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Минстрое, ведется проработка механизма, за счет которого физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Схема будет выглядеть примерно так: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, окажутся на эскроу-счете. Подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. А когда объект будет сдан, он заберет деньги с эскроу-счета.