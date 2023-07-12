Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли

С прошлого года у россиян изменились стратегии накопления. Так, 13% опрошенных отказались от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля, в то время как только 3% респондентов, наоборот, перевели рубли в валюту. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомились «Известия» 11 июля.

При этом 17% опрошенных заявили, что предпочитают вкладывать все накопленные средства в ремонт, а также в покупку бытовой техники и электроники. Еще 67% сообщили, что не имеют средств для накоплений.

«С начала прошлого года колебания курса доллара и евро были очень интенсивными: если в прошлом июне доллар стоил 51 рубль, а евро 53, то в этом июне доллар стоил 87, а евро 95 рублей. Такие изменения превращают валюты в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять половину накоплений», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эксперт напомнил, что с марта 2022-го действует ограничение на снятие иностранной валюты, оно продлено до 9 сентября 2023 года. Пока россияне могут снять не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро.

«Альтернатив доллару и евро пока не найдено. Несмотря на запуск вкладов в юанях, пока существенного спроса на них не замечено — по моим наблюдениям, основной всплеск спроса пришелся на период перед введением санкций и отключением от SWIFT, далее существенного прироста не было. Пока рубль остается наиболее доступным средством накопления денег», — заключил Баджурак.

Ранее, 6 июля, сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова не рекомендовала россиянам покупать валюту на все свои сбережения.

27 марта руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов дал советы по разделению накоплений. Так, по его мнению, оптимальная и безопасная стратегии сохранения денег предполагают разделение средств на три корзины — оперативную в рублях, стабилизационную в юанях и «парусную» в акциях компаний РФ.