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Стали известны сроки появления электромобилей Exlantix в России

Exeed: электромобили Exlantix появятся в России в самом конце 2023 года
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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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Китайский производитель Exeed планирует вывести на российский рынок два новых электромобиля под суббрендом Exlantix в самом конце 2023 года, сообщает 11 июля пресс-служба компании.

По словам представителей Exeed, до конца текущего года в России появится электроседан, который известен на домашнем рынке под названием Sterra ES. Exeed не раскрывает мощность электромотора новинки, однако известно время разгона седана до 100 км/ч ― 3 с. Запас хода ― до 700 км на одной зарядке. Sterra ES обладает функцией быстрой зарядки, которая может пополнить запас хода на 150 км за пять минут подключения к питанию.

Также в России появится электрокроссовер, который в Китае получил название Sterra ET. Электрокар построен на той же платформе, что Sterra ES. Новинка получила недавно представленные батареи Chery NP2.0, которые будут продаваться в трех вариантах емкости ― 60, 82 и 100 кВт·ч. Запас хода кроссовера ― от 500 до 700 км на одной зарядке.

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Ранее в этот день китайский концерн Dongfeng в кулуарах международной выставки «Иннопром» рассказал о новых моделях автомобилей, которые должны выйти на российском рынке в ближайшее время.

По словам представителей компании, в августе начнутся продажи седана Shine Max, после чего на российский рынок выйдут пикап DF 6 и семиместный кроссовер Dongfeng 580.

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