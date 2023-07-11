Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow
Политика
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Мир
Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины
Общество
В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт
Мир
Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard
Авто
Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев
Мир
НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио
Политика
В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства
Мир
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Авто
Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
Происшествия
Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье

Российский собственник завода Continental зарегистрирует новые товарные знаки

0
Фото: Global Look Press/Henning Kaiser
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Континентал тайрс рус» (экс-дистрибутор продукции немецкой Continental в России) в конце апреля подала заявки на регистрацию нескольких новых товарных знаков, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомились «Известия».

Речь идет о товарных знаках CrossControl и CrossControl ATR, PremiumControl и PremiumControl Pro, SportControl Pro, TerraControl и TerraControl ATR, UltraControl.

В конце мая этого года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна завершил сделку по покупке российских активов немецкой Continental, в том числе шинного завода в Калуге «Континентал Калуга» и дистрибутора. Сообщалось, что в рамках сделки российская структура получила права на использование бренда шин Gislaved. Ранее на заводе выпускали шины трех брендов — Continental, Gislaved и Matador.

«В рамках сделки многопрофильному холдингу S8 Capital передается только бренд Gislaved. Для брендов Continental и Matador до конца года предусмотрен переходный период. За это время мы выведем на рынок новые бренды шин», — сообщили «Известиям» 11 июля в пресс-службе S8, нового владельца завода. В компании не прокомментировали подачу заявок на новые товарные знаки.

Но S8 планирует провести ребрендинг самой компании Continental и продукции, выпускаемой с приобретенного завода, уточнили в пресс-службе. Процедура ребрендинга уже началась, но промежуточные варианты возможных названий не разглашаются, уточнил представитель компании.

Где деньги на резину: в России снизился спрос на летние шины
Как россияне экономят, с помощью каких уловок их обманывают и почему не стоит растягивать срок службы покрышки

S8 Capital в мае также приобрела 100% акций российского производителя шин «Кордиант» (заводы в Ярославле и Омске). Сейчас портфель S8 насчитывает четыре шинных бренда: Gislaved, Cordiant, Tunga, Tyrex. 5 июня стало известно, что S8 Capital также планирует приобрести третий шинный актив — завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске. В самой компании планы не комментируют, сообщая лишь, что S8 рассматривает покупку различных активов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023