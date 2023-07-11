Российский собственник завода Continental зарегистрирует новые товарные знаки

«Континентал тайрс рус» (экс-дистрибутор продукции немецкой Continental в России) в конце апреля подала заявки на регистрацию нескольких новых товарных знаков, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомились «Известия».

Речь идет о товарных знаках CrossControl и CrossControl ATR, PremiumControl и PremiumControl Pro, SportControl Pro, TerraControl и TerraControl ATR, UltraControl.

В конце мая этого года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна завершил сделку по покупке российских активов немецкой Continental, в том числе шинного завода в Калуге «Континентал Калуга» и дистрибутора. Сообщалось, что в рамках сделки российская структура получила права на использование бренда шин Gislaved. Ранее на заводе выпускали шины трех брендов — Continental, Gislaved и Matador.

«В рамках сделки многопрофильному холдингу S8 Capital передается только бренд Gislaved. Для брендов Continental и Matador до конца года предусмотрен переходный период. За это время мы выведем на рынок новые бренды шин», — сообщили «Известиям» 11 июля в пресс-службе S8, нового владельца завода. В компании не прокомментировали подачу заявок на новые товарные знаки.

Но S8 планирует провести ребрендинг самой компании Continental и продукции, выпускаемой с приобретенного завода, уточнили в пресс-службе. Процедура ребрендинга уже началась, но промежуточные варианты возможных названий не разглашаются, уточнил представитель компании.

S8 Capital в мае также приобрела 100% акций российского производителя шин «Кордиант» (заводы в Ярославле и Омске). Сейчас портфель S8 насчитывает четыре шинных бренда: Gislaved, Cordiant, Tunga, Tyrex. 5 июня стало известно, что S8 Capital также планирует приобрести третий шинный актив — завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске. В самой компании планы не комментируют, сообщая лишь, что S8 рассматривает покупку различных активов.