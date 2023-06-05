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S8 Capital собирается купить ульяновский шинный завод Bridgestone

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российский многопрофильный холдинг S8 Capital планирует приобрести завод по производству шин компании Bridgestone, который расположен в Ульяновске. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает РБК.

Известно, что переговоры с японским производителем российский холдинг проводит с февраля этого года. По словам собеседников РБК, сделка по приобретению шинного завода может завершиться до конца 2023-го.

Японская компания Bridgestone заявила о планах избавиться от российского завода еще в октябре 2022 года, мотивировав свое решение «общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками».

Производство в Ульяновске мощностью 2,4 млн покрышек в год было запущено в 2016 году, а с 2019 года завод начал экспортировать шины в Финляндию, Швецию и Норвегию.

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Французская компания Michelin, которая занимается производством автомобильных шин, 26 мая продала российские активы дистрибьютору ряда шинных брендов ― «Пауэр Интернэшнл-шины».

Российский дистрибьютор приобрел активы производственной компании Michelin, в который входят ООО «Мишлен», шинный завод в Давыдове Московской области и Camso CIS (компания, которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники).

Годовой оборот российского представительства Michelin, существовавшего с 1997 года, в 2021 году был более 39 млрд рублей, а в 2022 году оборот снизился до 14,5 млрд рублей. Также известно, что выручка компании «Пауэр Интернэшнл-шины» в 2022 году превысила 31 млрд рублей.

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