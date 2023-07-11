В Бийске в уличном туалете найдено тело новорожденного

В городе Бийске (Алтайский край) в яме уличного туалета найдено тело новорожденного ребенка. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».

Мертвого младенца нашел местный житель. Мужчина приехал в гости к матери на улицу Проточную. Когда он зашел в туалет на улице, он увидел тело ребенка и сразу же вызвал правоохранителей.

Выяснилось, что за день до случившегося к его матери приезжали родственники.

«К ней приезжали взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детишками», — сообщил источник.

К этому моменту причина смерти младенца неизвестна, как и то, причастны ли к к этому приезжавшие родственники.

По статье 106 УК РФ («Убийство новорожденного») возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что в селе в Воронежской области у мусорного бака нашли тело новорожденной девочки. По мнению судебно-медицинских экспертов, девочка умерла за два-три дня до обнаружения ее тела. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).