Фадеев указал на зависимость будущего РФ от молодого поколения

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что именно от молодого поколения россиян зависит будущее. Корреспондент «Известий» Анна Воропай 11 июля побывала на его выступлении в ходе V Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля «Дигория».

«Старшее поколение уже ничего не сформулирует, только вы (молодое поколение. — Ред.) можете сформулировать новое. Одна из задач «Дигории» — побудить относительно еще молодых людей. <...> Это мы, старички, в ближайшем будущем у вас должны спрашивать, как дальше, дальше что будет», — сказал Фадеев.

Открытие форума прошло накануне, 10 июля, в Нижнем Новгороде. Мероприятие продлится до 15 июля.

В первый день на форуме выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе приветственного слова он отметил, что в настоящий момент мир оказался в глобальном ценностном кризисе, когда сомнению подвергаются такие понятия, как семья и брак, добро и зло. По его словам, это намного фундаментальнее, чем экономические, геополитические или военные переломные моменты.