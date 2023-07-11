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На открытии форума «Дигория» Кириенко заявил об охватившем мир ценностном кризисе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поприветствовал участников V Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля «Дигория». Открытие форума прошло в понедельник, 10 июля, в Нижнем Новгороде.

«Позвольте мне <...> пожелать успешной работы пятому, юбилейному форуму «Дигория», — обратился Кириенко к участникам мероприятия по видеосвязи.

Он также передал им обращение президента РФ Владимира Путина.

В ходе выступления Кириенко отметил, что в настоящий момент мир оказался в глобальном ценностном кризисе, когда сомнению подвергаются такие понятия, как семья и брак, добро и зло.

«Помимо изменений экономических, геополитических кризисов, мы, конечно, имеем глобальный ценностный кризис. Сегодня этой эрозии подвергаются, казалось бы, базовые ценностные вещи, такие как семья, традиционные ценности огромного количества людей, живущих в мире», — сказал Кириенко.

Он добавил, что, по его мнению, этот ценностный кризис «гораздо более фундаментальный, чем кризисы экономические, геополитические и даже военные».

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Предыдущий форум «Дигория» прошел с 10 по 13 августа 2022 года в Московской области. Тогда, также выступая на его открытии, Кириенко заявил, что текущие события в мире — это время России, поскольку любой кризис — это уникальное время возможностей.

Обращаясь с напутствием к участникам «Дигории», он отметил, что XX век дал России огромное количество подобных примеров и опытов. Кириенко подчеркнул, что порой они были тяжелыми, но многому научили, поэтому РФ способна меняться и быстрее встраиваться в происходящие перемены и даже управлять этими изменениями.

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